Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 59 мільйонів

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Козлівський МПД та зберігання спирту (30 км від Тернополя) - стартова ціна зросла у 1.6 разів - із 37,6 млн грн до 59 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

Зазначається, що це вже восьмий об'єкт спиртової галузі, до якого залучили приватного інвестора.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, а стартова ціна зросла у 1,6 разів – з 37,6 млн грн до 59 млн грн. Новий власник отримає, зокрема горілчаний цех, спиртосховище, виробничу лабораторію, будівлю солодового відділення і крохмального цеху.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Козлівського МПД вважатиметься офіційно завершеним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економічна правда