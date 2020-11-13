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Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин вихідного дня – Ткаченко

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:05
 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що доходи сфери культури та готельного бізнесу внаслідок карантину вихідного дня скоротяться на 50%. 

Джерело: Ткаченко в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тим індустріям, якими опікується наше міністерство – це культура, креативні індустрії, готелі. І, безперечно, це 50% їх доходів за вихідні дні. Якщо вже прийнято таке рішення, то тоді потрібно говорити за компенсації цій сфері у надзвичайно великих масштабах". 

Деталі: Мова йде про сотні тисяч людей, які залишаться без роботи. У такому випадку, вважає Ткаченко, уряд має виплатити компенсації громадянам, які втратять роботу та бізнесу, що постраждає.  

Міністр додав, що він утримався під час голосування за запровадження карантину вихідного дня.

Нагадаємо: 

Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Українська правда

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