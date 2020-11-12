Шевченко розповів про умови надання траншу від МВФ

Голова Національного банку Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд.

Про це Шевченко заявив в інтерв’ю "Голос Америки".

Голова НБУ висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року.

Шевченко наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проекту бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

"Для того, щоб з’явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи розв'язання питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - заявив він.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що держава виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу кредитної допомоги.

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена, треба намагатися отримати один, розуміючи, що він буде прив'язаний до прийняття держбюджету-2021, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Отримання Україною до кінця 2020 року навіть одного траншу МВФ на 0,7 млрд доларів виглядає сумнівним з урахуванням кількості поточних невирішених питань за програмою України з Фондом, заявили в Morgan Stanley.