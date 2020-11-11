УЗ призначила додатковий Інтерсіті+ Київ – Львів на 18 листопада
Середа, 11 листопада 2020, 16:10
"Укрзалізниця" призначила додатковий Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ – Львів на 18 листопада.
Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.
"Поїзд Hyundai відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00 та прибуватиме до Львова о 11:09. У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53", - йдеться у повідомленні.
Квитки можна придбати онлайн за посиланням або в касах вокзалу.
Нагадаємо:
Укрзалізниця з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода.
Економічна правда
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