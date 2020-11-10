Українські ферми готові вакцинувати норок від коронавірусу – асоціація

Українські ферми заявили про готовність вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Асоціації звірівників України.

"Вакцину від коронавірусу почали тестувати на норках. Українські норкові ферми готові вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів. Доклінічні випробування вакцин в Європі вже пройшли на тхорах і дали хороший результат", - зазначили в Асоціації.

Зазначається, що наразі низка вакцин проходять випробування на собаках і кішках, які також сприйнятливі до вірусу COVID-19, а найближчим часом будуть проведені дослідження на норкових фермах.

Нагадаємо:

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.

Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу у вирощуваних норок.

Асоціація звірівників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом, пов'язаних із фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок COVID на українських фермах.