Капвидатки бюджету виконано на 41%

Капітальні видатки за три квартали 2020 року становлять 45,9 мільярда гривень, натомість річний план - 112,5 мільярда.

Про це йдеться у звіті Держказначейства.

Із запланованих витрат бюджету з загального фонду капвидатків виконано на 18 мільярдів гривень (36% річного плану), зі спеціального - 27,8 мільярда (45% річного плану).

Тобто, для виконання плану капітальних видатків у 4 кварталі 2020 року потрібно профінансувати ще додаткові 66,6 мільярда гривень.

Для порівняння, за 9 місяців 2019 року план загального та спеціальних фондів за капвидатками було виконано на 43%. Виконання за минулий рік у цілому становило 77%, з яких 86% - виконання загального та 68% - спеціального фондів.

Місцеві бюджети за 9 місяців цьогоріч виконали план на 47%. Найкраще склалося з загальним фондом - 84% коштів вже використано, зі спеціального фонду витратили лише 47%.

Загалом по зведеному бюджету виконання становить 42%.

Економічна правда





