WebPromoExperts організує онлайн-конференцію PPC Day

Дізнайтеся, як налагодити стабільний потік клієнтів з платної реклами в інтернеті в 2020 році на конференції PPC Day від WebPromoExperts.

Щось змінилося ... Клієнти вже не шукають продукти або послуги. Клієнти обирають з тих, хто сам їх знайшов. Можливо, ще до того, як потреба з'явилася. І це вже не фантастика, а буденність digital-маркетингу.

Як впровадити в свій бізнес? Як не злити бюджет? Як отримати лиди та клієнтів з онлайну? Що нового, і що все ще добре працює в платній рекламі?

Гоу з нами дізнаватися відповіді на всі хвилюючі питання 13 листопада 2020 року на онлайн-конференції PPC Day!

На цей раз в лайн-апі конференції Google, Parimatch, Uklon, MyCredit, Shafa.ua, Webpromo, Moneyveo, Netpeak, Median ads, Red Hamster, ApiX-Drive та інші. ТОП-ові експерти розкажуть про запуски та налаштування кампаній. Вони зроблять наголос на реальний досвід, на результати та на інфографіку. На конференції буде все - удачі, помилки, труднощі та успіхи, які приходять після їх подолання.

Дізнайтеся з перших рук про інструменти та Лайфхак одних з кращих на українському ринку компаній:

про новий формат Discovery Ads у доповіді від Google;

про просування гемблінга через Google UAC та Apple Search Ads від Parimatch;

про підвищення віддачі від автоматизованих кампаній для мобільних додатків від Uklon;

про масштабування проекту в світі автоматизації і багатоканальності. Кейс Bekker;

про масштабування ремаркетингу в Facebook для програми та сайту. Кейс Shafa.ua;

про користь LinkedIn для бізнесу в Україні;

Після конференції ви зрозумієте, чи варто вкладати гроші в рекламу і як зробити, щоб вкладення окуповувалися. Познайомитеся з новими технологіями, навчитеся правильно використовувати їх для свого бізнесу. Отримаєте порцію натхнення від кращих представників індустрії.

Участь безкоштовна!

Реєструйтеся і забронюйте своє місце на конференції вже сьогодні. Дивіться з будь-якої точки світу онлайн, задавайте питання під час прямого ефіру, отримуйте на них відповіді.

Для всіх, хто не готовий бути прив'язаним до монітора цілий день, відкрита можливість покупки записів усіх доповідей та презентацій лише за 500 грн (800 грн у день конференції).

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, RedHamster, ApiX-Drive.