Тиждень. Чому дорожчає газ, штрафи за "євробляхи" та реакція МВФ на рішення КСУ
Неділя, 1 листопада 2020, 23:00
Головні економічні новини тижня:
Чому дорожчає газ для населення?
Скільки треба буде платити за штрафи по євробляхах?
Чому уряд передав понад 60 млн з діагностики онкохворих на дороги?
Як відреагували в МВФ на скасування електронних декларацій у Конституційному суді?
Ілля Колдомасов, журналіст
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