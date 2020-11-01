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Тиждень. Чому дорожчає газ, штрафи за "євробляхи" та реакція МВФ на рішення КСУ

Неділя, 1 листопада 2020, 23:00

Головні економічні новини тижня:

Чому дорожчає газ для населення? 

Скільки треба буде платити за штрафи по євробляхах? 

Чому уряд передав понад 60 млн з діагностики онкохворих на дороги? 

Як відреагували в МВФ на скасування електронних декларацій у Конституційному суді? 

Ілля Колдомасов, журналіст

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