Тиждень. Чому дорожчає газ, штрафи за "євробляхи" та реакція МВФ на рішення КСУ

Головні економічні новини тижня:

Чому дорожчає газ для населення?

Скільки треба буде платити за штрафи по євробляхах?

Чому уряд передав понад 60 млн з діагностики онкохворих на дороги?

Як відреагували в МВФ на скасування електронних декларацій у Конституційному суді?

Ілля Колдомасов, журналіст