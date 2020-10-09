Румунія припинила польоти в і з України через коронавірус

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії вирішив припинити польоти в та з Румунії в країни так званої "жовтої зони", куди входить і Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Digi24.

Перелік країн "жовтої зони", у який входить Україна, був затверджений комітетом 5 жовтня і опублікований на сайті Національного інституту громадської охорони здоров'я Румунії.

Однак комітет передбачив винятки для країн "жовтої зони", яких рішення про призупинення польотів не застосовується. Це держави-члени Європейського Союзу, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар.

Як повідомлялося, Румунія запровадила обов’язкову вимогу надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження, серед них і Україна.

Європейська правда