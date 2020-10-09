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Україна вже за 2 роки зможе ініціювати перегляд умов торгівлі з Британією

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:30
 

Підписана напередодні угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Британією передбачає безпрецедентно швидкий перегляд умов торгівлі.

Про це йдеться у статті "Флот, торгівля та крок до безвізу: про що домовилися під час візиту Зеленського до Британії".

Наразі торговельний розділ британської угоди сформований як "зменшена копія" української угоди з ЄС: туди потрапили як переваги, так і недоліки.

Як пояснив торговий представник України Тарас Качка, причина цього – в раніше ухваленому принциповому рішенні робити нову угоду методом copy-paste з європейської, для економії часу на переговори. Втім, за його словами, усі ці проблеми Україна зможе вирішити за кілька років. 

"Британська угода передбачає безпрецедентно швидкий перегляд – вже за два роки можна буде домовлятися про нові умови, виходячи з реальних обсягів торгівлі. А по одній з товарних позицій – м’ясу птиці – можна буде почати перегляд, навіть не чекаючи двох років" - йдеться у статті.

Враховуючи той фактор, що по низці товарних ліній такий перегляд буде потрібен самим британцям – є підстави сподіватися, що оновлені умови торгівлі будуть кращими, йдеться у статті.

"Головне – почати діалог. Це означає, що ми отримаємо все, що нам потрібно. Нехай не відразу, а за два-три роки", – запевняє Тарас Качка.

Як повідомлялося, Британія погодилася почати діалог з метою взаємного спрощення візового режиму.

Європейська правда

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Україна Британія торгівля

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