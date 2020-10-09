Єрмак про Нацбанк: Кандидатура Шевченка не викликає ні в кого ніяких зауважень

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада, як ніхто, зацікавлена у незалежності і професійності НБУ, а кандидатура голови Нацбанку Кирила Шевченка не викликає ні в кого ніяких зауважень.

Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, відповідаючи на питання журналістів, чому змінюють голову та заступників голови НБУ, якщо Нацбанк в останні роки є одним із найбльш успішних інститутів.

"Ви знаєте, для нас існування незалежного професійного Нацбанку є одним із пріоритетів. Тому я не зовсім розумію, коли ви говорите, що ми когось там змінюємо і т.д. Так, відбулася подія (відставка Смолія - ред.), яка дійсно мала великий резонанс.

Ті реформи НБУ, які пройшли в останні роки, ми завжди відзначаємо - про це говорить і президент, і уряд. Коли голова НБУ (Смолій - ред.) подавав заяву (про відставку - ред.), він її подавав, наскільки я знаю, зі словами вдячності президенту, за те, що він продовжував рік працювати. Але це було його рішення", - сказав Єрмак.

"І сьогодні, після усіх цих розмов, прийшла людина (Кирило Шевченко - ред.), кандидатура якої, наскільки я знаю, не викликає ні в кого ніяких зауважень. Він теж сьогодні в делегації, має багато зустрічей тут.

Він має сьогодні дуже добрі, професійні стосунки з МВФ, Світовим банком. Якщо ваше питання стосувалось принципів, то вони для нас є абсолютно чіткими. НБУ завжди буде незалежним, завжди матиме цю гарантію і продовжуватиме працювати", - зазначив голова Офісу президента.

"За ці 1,5 року ми зробили дуже багато реформ і одна з цих реформ - це був так званий банківський закон, без якого була неможлива успішна співпраця з МВФ. Так, закон приймався дуже важко, але він прийнятий і це, я вважаю, ще одне підкреслення і підтвердження того, що українська влада, як ніхто, зацікавлена у незалежності і професійності НБУ", - додав Єрмак.

Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно засад управління Нацбанком.