Зеленський у Лондоні запевнив інвесторів у незалежності НБУ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі в Лондоні з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери заявив, що Нацбанк був, є і залишиться незалежним.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, з моменту призначення нового голови НБУ продовжує проводити зважену монетарну політику задля забезпечення макроекономічної стабільності.

"Національний банк був, є й залишиться незалежним", - запевнив він.

Президент додав, що надважливою для України є підтримка міжнародних партнерів.

"Ми вдячні МВФ, ЄС та Світовому банку за фінансові пакети підтримки для нашої держави та підтримку важливих реформ в Україні", - зазначив Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна послідовно реалізує всі реформи, погоджені Меморандумом з МВФ. Зокрема, лібералізовано ринок газу для приватних споживачів та запроваджено прозорий ринок сільськогосподарських земель.

Нагадуємо:

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно засад управління Нацбанком.