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Українці лідирують серед е-резидентів, які відкрили в Естонії фірму

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:15
 

Серед е-резидентів найбільше підприємств в Естонії відкрили громадяни України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У перше півріччя в Естонії було зареєстровано понад 6200 е-резидентів. Це майже на чверть менше, ніж у той же період минулого року (близько 8300), йдеться в огляді, підготовленому компанією RIA.com Marketplace. Нижчі цифри пояснюються пандемією коронавірусу.

Програма е-резидентства дозволяє реєструвати в Естонії комерційні об'єднання. Найбільш активно такою можливістю користуються громадяни України. Якщо минулого року вони зареєстрували в Естонії понад 800 підприємств, то в цьому – 1071.

"В Естонії немає корупції, і тут можна вести бізнес по-чесному. Це один з основних факторів, що змушують українців реєструвати тут свої підприємства. Крім того, програма дозволяє вести бізнес з будь-якої точки світу. В Естонії також немає прибуткового податку на реінвестований прибуток", - перерахував причини інтересу українців до програми е-резидентства член правління RIA.com Marketplace Артем Уманець.

У п'ятірку найактивніших засновників фірм в Естонії за програмою е-резидентства також увійшли німці (1043 підприємства), росіяни (959 підприємств), турки (748 підприємств) і французи (729 підприємств).

Європейська правда

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