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Електрокар Tesla вперше зблизився з Марсом

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 10:15
 

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети компанії Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом.

Джерело: SpaceX в Twitter

Дослівно: "Starman (Манікен, який закріпили на водійському сидінні — ред УП), якого востаннє бачили, коли він покидав орбіту Землі, вперше зблизився з Марсом — відстань до Червоної планети склала 0,05 астрономічних одиниць або менше 5 мільйонів миль (8 мільйонів кілометрів — ред УП)".

Деталі: За даними сайту, що відслідковує політ Tesla Roadster, період його орбіти щодо Сонця — 557 земних днів. 

На момент публікації новини, Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів.

Українська правда

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Tesla SpaceX

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