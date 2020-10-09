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Іранські банки потрапили під санкції США

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 09:20
 

США оголосили про введення санкцій проти вісімнадцяти великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.

Джерело: Міністерство фінансів США

Дослівно: "Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектору іранської економіки".

Деталі: Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку підкреслив, що Сполучені Штати продовжать вводити санкції, "допоки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не покладе край своїй ядерній програмі".

Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.

Українська правда

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Іран санкції США

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