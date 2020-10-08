Міжнародна асоціація авіації порівняла ризик заразитися на Covid у польоті з ударом блискавки

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) провела дослідження, яке показало, що з початку цього року зафіксовано лише 44 пов'язаних з польотом випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Всього за цей період у світі було перевезено близько 1,2 млрд авіапасажирів.

Таким чином, ризик заразитися COVID на борту оцінюється в один випадок на кожні 27 млн мандрівників.

"Ми вважаємо ці цифри надзвичайно обнадійливими. Крім того, переважна більшість опублікованих випадків сталися до того, як носіння масок під час польотів стало поширеним", - заявив медичний радник IATA Девід Пауелл, слова якого наводяться в повідомленні організації.

Заходи, що вживаються для захисту від поширення COVID на повітряному транспорті (носіння масок, керована організація черг, безконтактна обробка даних) показують ефективність, вважають в IATA. Додатковий "шар" захисту додає система фільтрації повітря в салоні літака.

"Немає нічого абсолютно безпечного. Але з урахуванням всього лише 44 опублікованих випадків потенційного передання COVID-19 у польоті серед 1,2 млрд мандрівників ризик зараження вірусом на борту, мабуть, належить до тієї ж категорії, що і удар блискавки", - сказав генеральний директор IATA Олександр де Жуньяк.

Раніше IATA закликала скасувати карантинні обмеження на міжнародні авіаперевезення і як альтернативу впровадити тестування пасажирів на COVID-19 перед вильотом.