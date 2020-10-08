Міжнародна асоціація авіації порівняла ризик заразитися на Covid у польоті з ударом блискавки
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) провела дослідження, яке показало, що з початку цього року зафіксовано лише 44 пов'язаних з польотом випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Всього за цей період у світі було перевезено близько 1,2 млрд авіапасажирів.
Таким чином, ризик заразитися COVID на борту оцінюється в один випадок на кожні 27 млн мандрівників.
"Ми вважаємо ці цифри надзвичайно обнадійливими. Крім того, переважна більшість опублікованих випадків сталися до того, як носіння масок під час польотів стало поширеним", - заявив медичний радник IATA Девід Пауелл, слова якого наводяться в повідомленні організації.
Заходи, що вживаються для захисту від поширення COVID на повітряному транспорті (носіння масок, керована організація черг, безконтактна обробка даних) показують ефективність, вважають в IATA. Додатковий "шар" захисту додає система фільтрації повітря в салоні літака.
"Немає нічого абсолютно безпечного. Але з урахуванням всього лише 44 опублікованих випадків потенційного передання COVID-19 у польоті серед 1,2 млрд мандрівників ризик зараження вірусом на борту, мабуть, належить до тієї ж категорії, що і удар блискавки", - сказав генеральний директор IATA Олександр де Жуньяк.
Раніше IATA закликала скасувати карантинні обмеження на міжнародні авіаперевезення і як альтернативу впровадити тестування пасажирів на COVID-19 перед вильотом.
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