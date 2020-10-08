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Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" можуть відкрити у жовтні

Четвер, 8 жовтня 2020, 18:12
 

Новий термінал Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" можуть відкрити у жовтні.

Про це повідомляє мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook.

"Добудували ми його ще наприкінці минулого року. Але є низка причин, через які не запустили його в роботу. Звісно, свої корективи в цей процес внесла пандемія коронавірусу та карантин.

Наразі ми чекаємо, поки документи пройдуть усі необхідні узгодження, після чого одразу відкриємо термінал. Маю надію, що це станеться вже у цьому місяці", - пише Буряк

 

Економічна правда

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