Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" можуть відкрити у жовтні
Четвер, 8 жовтня 2020, 18:12
Новий термінал Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" можуть відкрити у жовтні.
Про це повідомляє мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook.
"Добудували ми його ще наприкінці минулого року. Але є низка причин, через які не запустили його в роботу. Звісно, свої корективи в цей процес внесла пандемія коронавірусу та карантин.
Наразі ми чекаємо, поки документи пройдуть усі необхідні узгодження, після чого одразу відкриємо термінал. Маю надію, що це станеться вже у цьому місяці", - пише Буряк
Економічна правда
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