У "Нафтогазі" очікують на прибуткову роботу у 2021-2024 роках

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що планують отримання прибутку за підсумками діяльності у 2021-2024 роках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу.

У компанії заявляють, що проєкт фінансового плану передбачає прибуткову діяльність в 2021-2024 роки. У той же час зараз йде процес оновлення прогнозів на 2021-2025 роки.

"Як і будь-яка інша компанія, "Нафтогаз" повинен враховувати вплив пандемії на нашу роботу, ринки, на яких ми працюємо, і на наших клієнтів. Є кілька важливих факторів, які можуть вплинути на результати, але знаходяться поза контролем компанії.

У тому числі це вплив пандемії на попит на енергоносії в Україні і в світі, суворість і тривалість карантину, вирішення проблеми накопичених боргів учасників ринку, платіжна дисципліна і т.п.", - зазначили в "Нафтогазі".

"Ми уважно стежимо за українським та світовими статистичними даними, рекомендаціями провідних аналітиків і законодавчими ініціативами при підготовці та коригуванні наших дій.

Так, не дивлячись на ринкову ситуацію, в першому півріччі ми ініціювали перегляд капітальних та інших витрат для скорочення витрат і підвищення ефективності", - додали у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень, йдеться у звіті Мінфіну.

У першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень.

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