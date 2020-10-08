Влада Сінгапуру дозволить круїзи без зупинок в інших країнах

Влада Сінгапуру дозволить резидентам країни відправлятися в круїзи без зупинок в інших країнах в спробі пожвавити галузь, яка постраждала через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на Financial Times.

Пілотні круїзи, операторами яких будуть Genting Cruise Lines і Royal Caribbean, запустять в листопаді при максимальній 50% завантаженості.

Поїздки будуть доступні тільки резидентам Сінгапуру.

До посадки на лайнер пасажири і члени екіпажу повинні будуть здати тест на коронавірус, а на борту буде необхідно носити маски та дотримуватися заходів соціального дистанціювання.

За словами глави туристичного управління Сінгапуру Кейт Тан, запуск подібних круїзів є "важливою можливістю для круїзних операторів повністю переглянути досвід проведення круїзів, щоб знову завоювати довіру пасажирів".