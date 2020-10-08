За вересень аеропорт "Харків" повернув 61% пасажиропотоку порівняно з минулим роком

У вересні 2020 року послугами перельотів у харківському аеропорту скористалися 90 тисяч пасажирів - тобто 61% місячного обсягу вересня 2019 року (147,8 тисяч пас.).

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Найчастіше пасажири літали до Анталії, Стамбула, Шарм-ель-Шейха, Києва й Даламана.

Усього відбулося 465 вильотів, 80% від торішнього показника. Кількість внутрішніх вильотів з Харкова зросла на 15%, кількість міжнародних скоротилося на 35%.

Повільніше відновлення міжнародного трафіку пов’язане з тим, що низка країн закрила кордони для подорожей з туристичною метою.

За дев’ять місяців 2020 року послугами аеропорту скористалися 514,1 тисячі пасажирів, таким чином ми досягли 53% попереднього обсягу. Найактивнішим місяцем після перерви став серпень — перельотами скористалися 99,6 тисячі людей, і за єгипетським напрямком вирушило навіть більше людей, ніж у серпні минулого року.

Водночас Україною пасажири стали подорожувати менше.





