Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

8 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 28,28 - 28,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,28 - 28,29 гривні;

Євро – 33,26 - 33,28 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 33,01 гривні, продають по 33,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,30 гривні, євро - 32,69 - 33,21 гривні.

Сердній курс в обмінниках України: долар - 28,24 - 28,29 гривні, євро - 33,13 - 33,23 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).

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Економічна правда