Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
8 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановились на рівні 28,28 - 28,29 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,28 - 28,29 гривні;
Євро – 33,26 - 33,28 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 33,01 гривні, продають по 33,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,30 гривні, євро - 32,69 - 33,21 гривні.
Сердній курс в обмінниках України: долар - 28,24 - 28,29 гривні, євро - 33,13 - 33,23 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).
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Економічна правда
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