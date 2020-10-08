НБУ прозвітував про розкриття банківської таємниці за 9 місяців

За 3 квартал 2020 року Нацбанк 22 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів, за 9 місяців - 81 раз.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За 3 квартал за ініціативою: Нацполіції - 2 рази, СБУ - 3 рази, Державної фіскальної служби - 6 разів, НАБУ - 8 разів, ДБР - 3 рази.

"Усього за 9 місяців 2020 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз. Національний банк у 2019 році надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда