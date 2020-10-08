Курс валют на 8 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,27 - 28,28 гривні;

Євро – 33,25 - 33,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,22 – 28,41 гривні. Євро купують по 33,01 гривні, продають по 33,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,25 - 28,32 гривні, євро - 32,82 - 33,24 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 28,32 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,33 грн (на 7 жовтня - 33,48 гривні).

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Економічна правда