Берлін забороняє роботу барів і магазинів, зустрічі в парках у нічний час

Німецька столиця запроваджує нові обмеження для роботи бізнесу вночі, а також інші заборони, щоб приборкати зростання щоденних випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Ресторани, бари, місцеві магазини та інші підприємства будуть закриті з 23:00 до 06:00, оголосив Сенат Берліна. Керівництво міста повідомило, що обмеження набудуть чинності 10 жовтня і будуть діяти до 31 жовтня.

У нічний період приватні зібрання людей будуть обмежені до п'яти осіб, які проживають в різних будинках.

Також буде заборонено зустрічі в парках у нічний час.

Поза нічним часом зустрічатись у приміщеннях дозволять максимум 10 особам замість 25.

Винятки заплановано для автозаправних станцій. Але вони не зможуть продавати алкоголь уночі.

Чотири райони Берліна із загальною чисельністю населення в 1 мільйон осіб тепер класифікуються як зони високого ризику. Кількість випадків коронавірусу у них перевищує 50 на 100 тисяч жителів протягом семи днів.

У відповідь на ситуацію в Берліні північні землі Шлезвіг-Гольштайн і Нижня Саксонія ввели обов'язковий карантин або тестування для внутрішніх мандрівників зі столиці.

Як повідомлялося, Париж через коронавірус закриває бари, ресторани реєструватимуть всіх відвідувачів