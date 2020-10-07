Український мед та м’ясо будуть експортувати до Йорданії
Українські експортери м’яса та м’ясопродуктів мають можливість почати продажі продукції до Йорданії. У цьому зацікавлена одна з великих мереж роздрібної торгівлі країни "Cozmo".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.
"За інформацією Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві керівництво йорданської мережі супермаркетів "Cozmo" зацікавлене у розширені номенклатури товарів українського виробництва, зокрема, за рахунок: органічних продуктів, меду, виробів із м’яса тощо.
Водночас є перспектива та можливість створення в магазинах промостенду з українськими товарами.
Ця пропозиція потребує опрацювання поставки пробної партії різноманітних товарів українського виробництва до Йорданії", – йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Виробники, що зацікавленні в експорті продукції до Йорданії, мають звернутися до представників міністерства до 9 жовтня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua