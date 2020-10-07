Український мед та м’ясо будуть експортувати до Йорданії

Українські експортери м’яса та м’ясопродуктів мають можливість почати продажі продукції до Йорданії. У цьому зацікавлена одна з великих мереж роздрібної торгівлі країни "Cozmo".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, пише agronews.ua.

"За інформацією Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві керівництво йорданської мережі супермаркетів "Cozmo" зацікавлене у розширені номенклатури товарів українського виробництва, зокрема, за рахунок: органічних продуктів, меду, виробів із м’яса тощо.

Водночас є перспектива та можливість створення в магазинах промостенду з українськими товарами.

Ця пропозиція потребує опрацювання поставки пробної партії різноманітних товарів українського виробництва до Йорданії", – йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Виробники, що зацікавленні в експорті продукції до Йорданії, мають звернутися до представників міністерства до 9 жовтня.





