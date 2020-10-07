Azur Air Ukraine запустить рейси на Мальдіви і в Мексику

Azur Air Ukraine взимку запустить чартерні сезонні рейси з Києва на Мальдіви і в Мексику.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на авіакомпанію.

В Мале Azur Air Ukraine полетить з 25 грудня 2020 року і буде обслуговувати лінію раз в 10-11 днів.

Вильоти заплановані на 25 грудня, 5, 15 і 26 січня.В авіакомпанії звернули увагу на необхідність наявності довідки про проходження ПЛР-тесту на коронавірус для туристів, які летять на Мальдіви.

На момент перетину кордону має пройти не більше 72 годин з моменту здачі аналізів.

Рейси з Києва на мексиканський курорт Канкун Azur Air Ukraine розпочне 27 грудня 2020 року.

Вильоти з України заплановані на 27 грудня, 5, 13 і 21 січня.За даними консульської служби МЗС України, на даний момент влада Мексики не пред'являють особливих вимог для в'їжджають Українсько туристів у зв'язку з пандемією COVID-19.

Маршрути Київ-Мале і Київ-Канкун Azur Air Ukraine обслуговуватиме на далекомагістральних літаках Boeing 767-300ER.

В авіакомпанії відзначили, що їх дальності вистачає для здійснення польотів на таку відстань без проміжної посадки на дозаправку.

У літаках крім економ-класу зі схемою розміщення місць 2 + 4 + 2 встановлено також салон бізнес-класу з розсадженням 2 + 2 + 2.

Квитки на ці напрямки можна придбати тільки в складі туру від туроператора Anex Tour, який є замовником рейсів. Для польоту в бізнес-класі необхідно сплатити додатковий збір.