Затримки із митним оформленням вантажів продовжуються – ЄБА
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомляють, що митне оформлення вантажів з початку вересня відбувається з постійними затримками, пов’язані з контролем митної вартості товарів.
Про це йдеться у заяві Асоціації.
Так, за інформацією від компаній-членів Асоціації, рішення митних органів часто оскаржують саме через неправомірну вимогу підвищення митної вартості товарів.
"Судова практика щодо митної вартості є усталеною і обов’язковою для митних органів.
Тож справи, де митний орган неправомірно витребує додаткові документи є завідомо програшними. В результаті, митні органи витрачають зусилля на розгляд справ, які є для митниці неперспективними, розпорошуючи ресурси державного бюджету та свої зусилля.
Звітування про збільшення надходжень до бюджету від Держмитслужби, у багатьох випадках, матиме логічне продовження у вигляді відшкодування з державного бюджету за рішенням суду", - йдеться у заяві.
Європейська Бізнес Асоціація звернулась до уряду та депутатів з проханням довести до логічного завершення розгляд проблеми визнання митної вартості, який розпочався близько місяця тому комітетом ВРУ.
Нагадуємо:
Раніше в.о голови Держмитслужби Андрій Павловський заявляв, що затримка вантажів при проходженні митних пунктів часто зумовлена не ручним втручанням працівників митниці, а роботою автоматизованої системи.
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