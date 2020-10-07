Затримки із митним оформленням вантажів продовжуються – ЄБА

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомляють, що митне оформлення вантажів з початку вересня відбувається з постійними затримками, пов’язані з контролем митної вартості товарів.

Про це йдеться у заяві Асоціації.

Так, за інформацією від компаній-членів Асоціації, рішення митних органів часто оскаржують саме через неправомірну вимогу підвищення митної вартості товарів.

"Судова практика щодо митної вартості є усталеною і обов’язковою для митних органів.

Тож справи, де митний орган неправомірно витребує додаткові документи є завідомо програшними. В результаті, митні органи витрачають зусилля на розгляд справ, які є для митниці неперспективними, розпорошуючи ресурси державного бюджету та свої зусилля.

Звітування про збільшення надходжень до бюджету від Держмитслужби, у багатьох випадках, матиме логічне продовження у вигляді відшкодування з державного бюджету за рішенням суду", - йдеться у заяві.

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до уряду та депутатів з проханням довести до логічного завершення розгляд проблеми визнання митної вартості, який розпочався близько місяця тому комітетом ВРУ.

Нагадуємо:

Раніше в.о голови Держмитслужби Андрій Павловський заявляв, що затримка вантажів при проходженні митних пунктів часто зумовлена не ручним втручанням працівників митниці, а роботою автоматизованої системи.