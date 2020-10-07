Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
7 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:05 встановились на рівні 28,32 - 28,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,32 - 28,34 гривні;
Євро – 33,30 - 33,33 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,26 – 28,45 гривні. Євро купують по 33,03 гривні, продають по 33,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,39 гривні, євро - 33,16 - 33,30 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 28,31 - 28,37 гривні, євро - 33,17 - 33,28 гривні.
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Нагадаємо:
7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
Економічна правда
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