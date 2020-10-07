Ціни на ринку електроенергії для бізнесу зросли при зниженні попиту

Середньозважена ціна акцептованої у вересні 2020 року на ринку "на добу наперед" електроенергії - 1 485,58 грн/МВт.год (без ПДВ), це на 12,09% більше, ніж у серпні 2020 року, та на 8,49% менше, ніж у вересні 2019 року.

Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку".

У вересні 2020 року погодинні ціни купівлі-продажу електроенергії на РДН та ВДР в торговій зоні "ОЕС України" значно відхилялися від цінових обмежень. Це обумовлено низьким попитом та профіцитом пропозицій на продаж електричної енергії на цих сегментах ринку. У Бурштинському енергоострові в нічні години спостерігався дефіцит пропозицій на продаж електроенергії, тому ціни в нічному періоді майже не відхилялися від цінових обмежень.

Загальний обсяг заявок на продаж електричної енергії в ОЕС України у вересні, порівняно з серпнем 2020 року, зменшився на 13,03%, а у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" збільшився на 5,22%.

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії у вересні 2020 року становить 1 446,83 грн/МВт.год (без ПДВ). Це на 19,9% більше, ніж серпнева ціна, та на 18,11% менше, ніж було у вересні 2019 року.

РДН ОЕС України: у вересні 2020 року середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії, у порівнянні з серпнем 2020 року, збільшилася на 14,3% та склала 1 483,37 грн/МВт.год (без ПДВ). Бурштинський енергоострів: порівняно з серпнем вереснева ціна є на 8,89% меншою та становить 1 510,23 грн/МВт.год (без ПДВ).

ВДР ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої у вересні 2020 року електроенергії становить 1 445,27 грн/МВт.год (без ПДВ), що на 19,92% більше, ніж було у серпні 2020 року. Торгова зона "Острів Бурштинської ТЕС": середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії у порівнянні з серпнем збільшилася на 18,28% та становить 1 589,32 грн/МВт.год (без ПДВ).

Обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку у вересні 2020 року становив 2 793,76 ГВт.год. Це на 13,76% менше, ніж торгувалося на цих сегментах ринку у серпні 2020 року.

Обсяги торгів на РДН та ВДР у вересні 2020 року становили 25,77% від загального обсягу споживання електроенергії всіма категоріями українських споживачів, у вересні 2019 року – 37,3%.







