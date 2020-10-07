"Укрзалізниця" планує ремонтувати локомотиви "Метінвесту" Ахметова
"Укрзалізниця" має намір пропонувати свої послуги по ремонтам локомотивів приватним компаніям, які оперують тяговим рухомим складом.
Як пише ЦТС, про це повідомив член правління АТ УЗ Франтішек Буреш.
Однією з таких компаній розглядається "Метінвест" Ріната Ахметова.
"Наші підприємства - Львівський локомотиворемонтний завод, Дніпропетровський тепловозоремонтний завод і ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" - повинні і будуть показувати свою життєздатність не тільки за рахунок "Укрзалізниці", а й на відкритому ринку.
Тому ми посилюємо роботу з приватними підприємствами, у яких в експлуатації є рухомий склад", - заявив Буреш.
"Так, наприклад, з компанією "Метінвест" обговорили можливості співпраці по локомотиворемонтний напрямку.
Наші ремонтні заводи будуть працювати з великим промисловим холдингом на паритетних умовах у напрямку ремонту електровозів і тепловозів", - додав член правління УЗ.
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