"Нова пошта" призупинила сервіс проти шахраїв, через їх нову "схему"

З 7 жовтня "Нова пошта" призупиняє надання послуги "Сейф-сервіс", пілот якої запустили у серпні для здійснення безпечних онлайн-угод.

Про це повідомляє пресслужба компанії

За допомогою "Сейф-сервіс" продавець замовляв послугу через мобільний додаток або бізнес-кабінет. При цьому кошти за товар не йшли відразу на рахунок продавця, а резервувалися.

Тільки після того, як покупець оглядав та забирав посилку, гроші перераховувалися на карту продавцю.

"На жаль, ми бачимо, що послугою почали зловживати шахраї. Вони начебто від імені "Нової пошти" надсилають клієнтам смс-повідомлення з номером неіснуючої експрес-накладної та посиланням на підробний сайт для оплати.

Ми постійно блокуємо такі сайти та номери, але шахраї не спиняються. Тож, щоб захистити своїх клієнтів компанія вирішила призупинити дію послуги", - повідомляють у компанії.

Також у "Новій пошті" зазначають, що всі угоди, які були створені клієнтами до моменту відключення послуги, будуть проведені в звичайному порядку.

Економічна правда



