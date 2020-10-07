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Запасів палива на зиму більш ніж достатньо – Буславець

Середа, 7 жовтня 2020, 10:00
 

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що в Україні більш ніж достатньо запасів палива для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

Про це вона сказала під час виїзної наради на майданчику Южно-Української АЕС, передає прес-служба Міненерго.

"Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ - 3 млн тонн, що майже втричі більше, ніж це передбачено в нормативних документами щодо гарантованого запасу, яким ми маємо бути забезпечені.

І запаси газу на сьогодні складають майже 28 млрд куб. м при затверджених розпорядженням уряду 17 млрд кубів, і для сталого проходження опалювального періоду цього більш ніж достатньо, щоб почувати себе впевнено", - зазначила Буславець.

Вона нагадала, що для сталого проходження осінньо-зимового періоду Міненерго затвердило відповідні накази щодо ремонту основного обладнання електростанцій та забезпечення надійності роботи електричних мереж, і закликала дотримуватися затверджених графіків.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що станом на 18 вересня Україна була готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто завершує підготовку до опалювального сезону.

Економічна правда

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тепло Міненерго паливо

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