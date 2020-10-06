"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали нових кредитів на 820 мільйонів

Уповноважені банки у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видали 322 кредити на суму в 820 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

72% (592 млн гривень) від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 15% (120 млн гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Позики на поповнення оборотних коштів складають 13% (108 млн гривень).

"Від моменту старту Програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 4127 позик на загальну суму в 9,883 мільярда гривень.

З них 7,760 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 1,608 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 515 мільйонів гривень – на поповнення оборотних коштів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда