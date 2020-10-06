У Британії націлились на світове лідерство у вітровій енергетиці
Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що вже за десять років кожен будинок у країні отримуватиме електроенергію з прибережних вітрових електростанцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Прем’єр планує виділити 160 мільйонів фунтів стерлінгів (208 млн доларів) на модернізацію портів і заводів для будівництва турбін.
План спрямований на створення 2 тисяч робочих місць у будівництві та підтримку ще 60 тисяч осіб.
За цією схемою гроші будуть інвестовані у виробництво на півночі Англії, а також у ділянки в Шотландії та Уельсі.
Джонсон заявив, що уряд підвищив цільову потужність для морської вітроенергетики до 2030 року з 30 до 40 гігават.
Ці зобов'язання є першим етапом з 10 пунктів урядового плану "зеленої промислової революції".
За словами Джонсона, Британія повинна стати "світовим лідером у сфері чистої енергії вітру".
"Ваш чайник, ваша пральна машина, ваша плита, ваше опалення, ваш електромобіль – усе це отримає своє живлення чисто і без вини для довкілля від бризів, які дмуть навколо цих островів", - стверджує британський прем’єр.
Раніше Джонсон дав обіцянку на Саміті ООН з біорізноманіття в Нью-Йорку захистити 30% британських земель в якості "стимулятора біорізноманіття".
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