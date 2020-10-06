Імпорт медичних масок в ЄС виріс на 1800%, основний постачальник – Китай

Обсяг імпорту медичних масок для обличчя в країни Європейського союзу з початку епідемії коронавірусу виріс на 1800%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Якщо в першому півріччі 2019 року обсяг імпорту становив 800 мільйонів євро, то в перші шість місяців поточного року він зріс до 14 мільярдів євро.

"Як і слід було очікувати, держави-члени з великим населенням імпортували більше масок, ніж держави-члени з невеликим населенням. Однак при розгляді імпорту на душу населення між державами-членами спостерігаються помітні відмінності", - відзначають в Євростаті.

У Люксембурзі, де проводилася державна політика поширення масок по всій країні, був найвищий імпорт масок на душу населення - 121 євро на людину. Бельгія, Німеччина і Франція були єдиними країнами, в яких імпорт перевищував 50 євро на людину.

Водночас, імпорт був менше ніж 10 євро на людину на Кіпрі, в Польщі, Швеції, Хорватії, Греції і Болгарії.

В абсолютних цифрах найбільше за пів року на маски витратила Німеччина - 4,4 млрд євро. Далі йдуть Франція - 3,4 млрд євро і Італія - ​​1,7 млрд євро. Найменше витратили Кіпр - 7 млн ​​євро, Мальта - 9 млн євро і Естонія - 14 млн євро.

Китай був основним партнером ЄС із імпорту масок для обличчя, поставивши 92% масок в першому півріччі 2020 року, що на 30 процентних пунктів більше, ніж у першому півріччі 2019 року.

За винятком Гонконгу, інші шість партнерів ЄС з імпорту втратили частку ринку. У першому півріччі 2020 року тільки В'єтнам і Гонконг поставили понад 1% від загального обсягу імпорту масок ЄС.

На частку Сполученого Королівства, Туреччини та Тунісу прийшлося 0,7%.

Європейська правда