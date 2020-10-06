Курс валют на 6 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,39 - 28,41 гривні;
Євро – 33,43 - 33,45 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,33 – 28,53 гривні. Євро купують по 33,11 гривні, продають по 33,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,41 - 28,50 гривні, євро - 33,27 - 33,41 гривні.
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Нагадаємо:
5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,37 гривні.
5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,42 гривні.
Економічна правда
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