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На дні океану лежить в 30 разів більше пластику, ніж на поверхні – дослідження

Вівторок, 6 жовтня 2020, 09:25
 

На дні Світового океану може знаходитись у 30 разів більше пластику, чим на поверхні, проте на суші все одно більше сміття, чим у світових водах. 

Джерело: The Guardian

Деталі: За оцінками державного наукового агентства Австралії, на дні Світового океану знаходиться не менше 14 мільйонів тонн пластикових відходів шириною менше 5 мм. 

Для цього науковці проаналізували елементи із різних ділянок дна недалеко від Великого Австралійського заливу. У рамках проєкту, дослідники виявили мікропластик у дуже віддалених та глибоких місцях, що може свідчити про значне поширення сміття. 

Читати також: Що насправді відбувається з пластиком, який ми викидаємо

Нагадаємо: 

У травні 2019 року Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

Українська правда

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