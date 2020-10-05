На камерах класу люкс у СІЗО вже заробили мільйон гривень – міністр

Держава заробила на платних камерах у слідчих ізоляторах свій перший мільйон гривень.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Деталі: За його словами, більше за інші СІЗО заробляє Київський слідчий ізолятор. Оренда його комфортних камер принесла державі більше 620 тисяч гривень.

Малюська додав, що ця ініціатива запрацювала на повну потужність лише влітку і "все ще набирає обертів".

Він нагадав також, що отримані таким чином гроші витрачаються на ремонти безкоштовних камер.

Нагадаємо: Протягом менше ніж 5 місяців Міністерство юстиції відремонтувало 8 камер в українських слідчих ізоляторах, і зробило це за кошти, які поступили від оренди платних камер з поліпшеними умовами проживання.

У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.