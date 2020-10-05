Перевантажені фури: За 9 місяців року нарахували штрафів на 100 мільйонів

Протягом січня - вересня 2020 року інспектори Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 500 тисяч авто та нарахували майже 100 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах продовжується. За підсумками 9 місяців цього року працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією нарахували майже 100 млн грн плати за перевантаження. З них понад 17 млн грн - результати роботи за вересень.

Проте нашою ключовою метою була і залишається повна цифровізація усіх процесів для виключення людського фактора і запуск системи автоматичного ГВК на дорогах із влаштуванням сучасних комплексів "Зважування у русі", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.

У вересні перевірили майже 110 тисяч транспортних засобів, що у 2 рази більше ніж за цей же період минулого року, а також складено 1899 актів порушень габаритно-вагових параметрів.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Економічна правда