"Сінево" інвестувала 300 тисяч євро у спеціалізований COVID-центр

Лабораторія "Сінево", яка є частиною шведського медичного холдингу Medicover, запустила спеціалізований COVID-центр для проведення комплексу досліджень на COVID-19 у Сінево.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"COVID-центр "Сінево" включає високотехнологічну лабораторію для виконання тестів на COVID-19 методом ПЛР, а також спеціально оснащене відділення для обслуговування клієнтів та здійснення забору матеріалу на дослідження COVID-19.

Сумарні інвестиції у запуск COVID-центру склали понад 300 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

"Епідемія COVID-19 набирає обороти і потреби у масовому тестуванні населення зростають з кожним днем. Лабораторія для виконання досліджень методом ПЛР повинна відповідати великій кількості вимог. Розуміючи це та очікувані масштаби тестування, ми прийняли рішення про відкриття спеціалізованого COVID-центру з відокремленою лабораторією, яка буде спеціалізуватись виключно на ПЛР-тестуванні до COVID-19.

Потужності лабораторії дозволять виконувати тестування на COVID-19 не тисячами, а сотнями тисяч в місяць, що має на меті суттєво поліпшити ситуацію з тестуванням у країні", - заявив директор з розвитку Сінево Микола Бутенко.

Зазначається, що на першому етапі роботи центру потужності лабораторії становлять 30 тисяч ПЛР-тестів на місяць.

"Також найближчим часом компанія готує запуск тестування на автоматичному обладнанні компанії Abbott (США), що дозволить збільшити пропускну здатність лабораторії до 100 тис. ПЛР-тестів на місяць.

За словами Бутенка, на першому етапі ПЛР-тестування на COVID-19 виконуватимуться на реагентах компанії BAG Diagnostics (Німеччина). Тест-системи пройшли клінічні дослідження і мають акредитацію ЄС. Аналогічні реагенти для тестування населення використовують і провідні лабораторії Європи", - додали у компанії.

"Згідно з міжнародними стандартами, лабораторію COVID-центру "Сінево" поділено на декілька відокремлених зон, у яких виконуються послідовні етапи ПЛР-дослідження.

Таке дотримання правил зонування ПЛР-лабораторії зводить до мінімуму можливість поширення частинок вірусу в приміщенні лабораторії та, як наслідок, істотно знижує ризик отримання хибних результатів тестування", - зазначив Бутенко.

Термін виконання ПЛР-дослідження складе близько 24 годин.

Сінево - найбільша в Україні мережа лабораторій, що входить до шведського медичного холдингу Medicover. Мережа Сінево налічує 290 лабораторних центрів, які працюють у понад 115 містах України, а також 7 лабораторій, у яких виконується понад 1,5 тис. видів тестів.

Економічна правда