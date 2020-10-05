Мобільні оператори списують мільйони з рахунків українців: як бореться держава
Понеділок, 5 жовтня 2020, 16:06
В Україні зареєстровано близько 50 мільйонів сім-карт, проте оператори заробляють не тільки за послуги зв'язку та інтернету, а ще і на "додаткових контент-послугах", за які минулоріч списали з мобільних рахунків 500 мільйонів гривень, частину - без згоди клієнтів.
ЕП розібралась, як уряд планує захистити споживачів, та що про це думають самі оператори зв’язку.
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Економічна правда
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