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Мобільні оператори списують мільйони з рахунків українців: як бореться держава

Понеділок, 5 жовтня 2020, 16:06

В Україні зареєстровано близько 50 мільйонів сім-карт, проте оператори заробляють не тільки за послуги зв'язку та інтернету, а ще і на "додаткових контент-послугах", за які минулоріч списали з мобільних рахунків 500 мільйонів гривень, частину - без згоди клієнтів.

ЕП розібралась, як уряд планує захистити споживачів, та що про це думають самі оператори зв’язку.

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Економічна правда

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