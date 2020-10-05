Під час IPO Airbnb планує залучити 3 мільярди доларів — ЗМІ

Сервіс короткострокової оренди житла Airbnb має на меті залучити близько 3 млрд доларів майбутнього первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Джерела на умовах анонімності розповіли, що Airbnb планує провести IPO в грудні 2020 року - проте це не остаточний термін, він може змінитися, у тому числі і через вибори президента США, які відбудуться у листопаді 2020 року.

Водночас представник Airbnb відмовився коментувати ситуацію.

Відповідно до прогнозів, після виходу на біржу оцінка компанії може зрости до 30 млрд доларів. Проте, за словами джерел, на ситуацію може вплинути волатильність ринків.

Ця оцінка значно перевищує квітневу, коли при залученні 2 млрд доларів від інвесторів як борг Airbnb оцінили в 18 млрд доларів.

Нагадаємо:

У серпні американський сервіс бронювання житла Airbnb Inc. повідомив, що направив в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) конфіденційну заявку на проведення первинного публічного розміщення своїх акцій на біржі (IPO).