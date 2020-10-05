Під час IPO Airbnb планує залучити 3 мільярди доларів — ЗМІ
Сервіс короткострокової оренди житла Airbnb має на меті залучити близько 3 млрд доларів майбутнього первинного публічного розміщення акцій (IPO).
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.
Джерела на умовах анонімності розповіли, що Airbnb планує провести IPO в грудні 2020 року - проте це не остаточний термін, він може змінитися, у тому числі і через вибори президента США, які відбудуться у листопаді 2020 року.
Водночас представник Airbnb відмовився коментувати ситуацію.
Відповідно до прогнозів, після виходу на біржу оцінка компанії може зрости до 30 млрд доларів. Проте, за словами джерел, на ситуацію може вплинути волатильність ринків.
Ця оцінка значно перевищує квітневу, коли при залученні 2 млрд доларів від інвесторів як борг Airbnb оцінили в 18 млрд доларів.
Нагадаємо:
У серпні американський сервіс бронювання житла Airbnb Inc. повідомив, що направив в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) конфіденційну заявку на проведення первинного публічного розміщення своїх акцій на біржі (IPO).
Airbnb була заснована в 2008 році в Сан-Франциско і являє собою сервіс, який дозволяє мандрівникам забронювати житло (від кімнати з господарями до окремих котеджів) у власників безпосередньо. За послугу компанія бере собі комісію як з власників житла, так і з наймачів. Airbnb представлена більш ніж в 100 тис. міст світу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua