У Франції через пандемію впали продажі косметики
У першій половині 2020 року у Франції через пандемію коронавірусу різко знизилися продажі косметики.
Такими є результати дослідження компанії Astérès, проведеного за дорученням Федерації косметичних компаній FEBEA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Так, оборот косметичного сектора за перші шість місяців поточного року скоротився на 10%.
Але якщо продажі косметичних засобів впали на 25%, то продажі гігієнічних засобів зросили вдвічі завдяки кризі в охороні здоров'я.
Що стосується експорту косметики, то падіння склало 14%.
В цілому ж автори дослідження прогнозують, що падіння в косметичному секторі буде меншим ніж в економіці в цілому.
На французькому косметичному ринку повернення до докризової ситуації має відбутися в 2022 році. На міжнародному рівні відновлення може бути більш повільним, особливо в регіонах, найбільш постраждалих від епідемії (зокрема, в Сполучених штатах, Індії, Бразилії), і повернення до рівня 2019 року очікується тільки в 2023 році.
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