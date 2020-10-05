В УЗ знову хочуть відремонтувати двоповерхові потяги Skoda

В "Укрзалізниці" планують запустити ремонти 2-поверхових потягів Skoda та розширити географію швидкісного сполучення.

Про це у Facebook написав Олександр Перцовський, який має очолити напрям пасажирських перевезень УЗ.

"Сьогодні з колегами на місці з'ясовували, які технологічні та інфраструктурні обмеження слід подолати, щоб розширити географію швидкісного/денного сполучення. Це далеко не тільки про "купити ще 10 потягів". Наприклад, цех капітальних ремонтів швидкісних поїздів так і лишився "недобудовою", а стан колій на багатьох ділянках через прогаяні ремонти такий, що швидкість доводиться зменшувати.

Будемо захищати комплексно проєкти, щоб нова техніка та інфраструктурні роботи синхронізувались і результатом були нові й нові сполучення", - зазначив він.

Перцовський додав, що сьогодні потяги категорії "Інтерсіті" через стан колій долають маршрути на півгодини повільніше, ніж на старті.

Також, за його словами, відновлений капітальним ремонтом швидкісний потяг "Тарпан" уже розпочинає виконання рейсів.



"І скоро після тривалого-тривалого простою, незважаючи на критичний дефіцит ресурсу, мусимо запустити ремонти 2-поверхових Skoda із кількома підприємствами в кооперації для здешевшення та пришвидшення", - написав Перцовський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що УЗ планує провести капітальний ремонт двох електропоїздів EJ675 Skoda City Elephant на власних потужностях.

Економічна правда