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Spacex готується до тестового запуску міжпланетного корабля Starship

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:00
 

Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до чергового тестового польоту.

Джерело: Everything SpaceX в Twitter

Деталі: Восьму тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів. Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.

Точної дати випробувань компанія Ілона Маска поки не повідомила, але фінальні випробування мають відбутись 1,2,3,4 листопада. В ці дні дороги довкола стартового майданчика перекриватимуть задля безпеки.

 

Раніше у 2020 році тестові моделі Starship вже двічі виконували випробувальні польоти на 150 метрів.

Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.

Українська правда

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