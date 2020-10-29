Spacex готується до тестового запуску міжпланетного корабля Starship

Раніше у 2020 році тестові моделі Starship вже двічі виконували випробувальні польоти на 150 метрів.
Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.
Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до чергового тестового польоту.
Джерело: Everything SpaceX в Twitter
Деталі: Восьму тестову модель міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів. Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.
Точної дати випробувань компанія Ілона Маска поки не повідомила, але фінальні випробування мають відбутись 1,2,3,4 листопада. В ці дні дороги довкола стартового майданчика перекриватимуть задля безпеки.
Раніше у 2020 році тестові моделі Starship вже двічі виконували випробувальні польоти на 150 метрів.
Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.
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