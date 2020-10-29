До супер-розіграшу $118 млн залишився всього день (рос)

6, 13, 34, 46, 62 и "Мегабол" 1. Эти номера могли превратить одного из участников минувшего тиража Мега Миллионов в мультимиллионера, если бы у кого-то получилось их угадать.

Тем временем, первый приз популярной американской лотереи "Мега Миллионы" (Mega Millions) вновь аккумулировал, и в ближайшую пятницу, 30 октября составит уже 118 млн долларов.

Ведущие американские лотереи Mega Millions и Powerball время от времени разыгрывают баснословные джекпоты – некоторые из них уже пересекали отметку в полтора миллиарда долларов!

Могут ли граждане Украины пережить это безумное приключение в американском стиле? Однозначно, да!

Вам не обязательно жить в Соединенных Штатах, чтобы иметь возможность выиграть огромный американский джекпот.

Правила Мега Миллионов

Для победы в лотерею необходимо угадать 5 номеров из диапазона 1-70 и специальный дополнительный номер "Мегабол" из диапазона 1-25.

В лотерее также разыгрываются несколько второстепенных призов, включая приз в 1 млн долларов, который получит каждый игрок, угадавший 5 основных номеров (без "Мегабола").

Кроме того, участники могут за небольшую доплату активировать опцию "Мегаплайер", которая увеличит сумму второстепенного выигрыша в 2-5 раз.

Граждане Украины могут принять участие в лотерее Мега Миллионы с официальными билетами с серийными номерами на сайте Thelotter.com.

Самый крупный лотерейный выигрыш в истории

Говоря о лотерее "Mega Millions", нельзя не упомянуть о жительнице Калифорнии, выигравшей 1,5 миллиарда долларов в октябре 2018 года. Подобно многим лотерейным победителям, она предпочла сохранить анонимность.

Это самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним игроком. Другая американская лотерея, "Пауэрбол", разыграла более крупный джекпот (1,58 млрд), но тогда сумма приза разделилась между тремя победителями.

Не только для американцев

Хотя "Мега миллионы" – американская лотерея, в ней могут участвовать жители любой страны мира. Так и находясь в Украине, любой желающий может приобрести билет онлайн с помощью сайта theLotter.com.

Пользователи сайта неоднократно выигрывали в лотерею огромные призы.

Один из крупнейших выигрышей на сайте Thelotter.com принадлежит М. из Ирака. М. впервые принял участие в лотереях США и Европы на theLotter за три месяца до выигрыша.

"Это был настоящий шок. Вначале я подумал, что это какая-то шутка. В тот момент я находился за рулём, ехал в банк, и тут мне звонит девушка по имени Кристин, которая говорит, что я сорвал джек-пот! Я был в шоке. Конечно я подозревал, что выиграл что-нибудь, но и понятия не имел, что речь идёт о джек-поте".

Если и вы хотите попробовать выиграть джекпот в 118 миллионов долларов, воспользуйтесь сервисом TheLotter.com.

Для участия в лотерее нужно перейти на страницу лотереи Мега Миллионы и выбрать ваши номера. После того, как вы подтвердите ваш заказ, представители сайта приобретут от вашего имени лотерейный билет.

Сканы билетов появятся на сайте незадолго до проведения тиража. В случае выигрыша вы также получите оповещение по электронной почте или в SMS-сообщении. Удачи!