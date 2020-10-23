Запорізький автомобільний завод представив новий хетчбек

Запорізький автомобільний завод почне випуск нової моделі автомобіля - ZAZ Slavuta Nova.

Про це повідомляє Avtoblog.

У Києві пройшла презентація нової моделі, яка отримала назву ZAZ Slavuta Nova. Якщо раніше цей автомобіль збирався на базі "Таврії", то зараз це хетчбек.

Автовиробник зазначає, що на нову "Славуту" вже було отримано велику кількість передзамовлень.

ZAZ Slavuta Nova оснащена бензиновим двигуном на 1,6 літра потужністю 93 кінських сили і 5-ти ступінчастою коробкою передач.

Запуск серійного виробництва запланований на найближчий час.

Економічна правда