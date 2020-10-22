SpaceX повідомила час запуску чергової місії Starlink
Четвер, 22 жовтня 2020, 09:40
Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 22 жовтня здійснити запуск 15-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.
Джерело: сайт SpaceX
Деталі: Черговий запуск запланований на 22 жовтня о 12:14 p.m. EDT (19:14 за Києвом). Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту стартуватиме з комплексу SLC-40 у Флориді.
Погода на 50% сприятлива для запуску.
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