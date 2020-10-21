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У Кремлі санкції США щодо "Північного потоку-2" порівняли з рейдерством

Середа, 21 жовтня 2020, 15:55
 

Прессекретар президента Росії, говорячи про посилення санкцій США щодо будівництва "Північного потоку-2", назвав їх частиною "рейдерської конкуренції" з боку Вашингтона.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Дмитро Пєсков сказав у спілкуванні зі ЗМІ.

"В цілому, (спостерігається) досить недружня деструктивна лінія з постійного ведення різних рестрикцій щодо нас, наших економоператорів, нашої економіки. На жаль, це вже стало невід'ємною частиною несправедливої конкуренції, насправді, нічим не прикритої рейдерської конкуренції з боку Вашингтона. Не перший рік вже, на жаль, ця деструктивна лінія продовжується і, звичайно ж, вона завдає шкоди нашим двостороннім відносинам", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 20 жовтня Державний департамент США розширив санкції щодо "Північного потоку-2", щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу. 

Як відомо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Читайте також - "Чому США мають зупинити Північний потік-2: відкритий лист народних депутатів".

Європейська правда

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РФ санкції США Північний потік

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