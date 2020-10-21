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У Німеччині створять космічний центр НАТО

Середа, 21 жовтня 2020, 12:20
 

НАТО створить новий космічний командний центр у Німеччині, спрямований на протидію загрозам супутниковій інфраструктурі. 

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Politico.

"Деякі країни, в тому числі Росія і Китай, розробляють протисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники і створювати небезпечні уламки на орбіті", - сказав Столтенберг в заяві, розісланій електронною поштою.

"Ми повинні краще розуміти проблеми в космосі і нашу здатність їх вирішувати", - додав він.

За його словами, передбачається, що створення центру на авіабазі Рамштайн в Німеччині буде погоджено в ході зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочнеться в четвер.

Цей крок НАТО підкреслює підвищену увагу до позаземних загроз. В кінці минулого року НАТО вирішив зробити космос однією зі сфер своєї військової діяльності поряд з повітряною, морською, наземною і кібернетичною.

Такі країни, як США і Франція, вже виклали свої власні плани зі створення програм військового космічного командування.

"Цей (центр в Рамштайні) буде координаційним центром для забезпечення космічної підтримки операцій НАТО, обміну інформацією і координації нашої діяльності", - сказав Столтенберг.

Близько половини з приблизно 2000 супутників, які зараз обертаються навколо Землі, належать країнам НАТО. 

Європейська правда

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космос НАТО ЄС Німеччина

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